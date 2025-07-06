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Kütahya'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sürücülerden biri alkollü çıktı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 22:08
Kütahya'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 5 İnsan Yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı korkutucu bir kaza meydana geldi. Olayda beş kişi yaralandı.

Olay, Sultanbağı Mahallesi Soğukçeşme Caddesi'nde gerçekleşti. O.S.Y. idaresindeki 43 BB 790 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.S. yönetimindeki 43 NU 192 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrasında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan üç kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili yaptıkları kontrollerde O.S.Y.'nin alkollü olduğunu tespit etti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerindeki...

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerindeki...

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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