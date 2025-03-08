Kütahya'da İplik Yüklü Tırda Yangın, Trafiği Aksattı

Kütahya-Eskişehir kara yolunda iplik yüklü tırda çıkan yangın, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 06:59
Kütahya'da İplik Yüklü Tırda Yangın, Trafiği Aksattı

Kütahya-Eskişehir kara yolunda meydana gelen tır yangını, ulaşımda önemli aksamalara yol açtı. Uşak'tan İstanbul'a iplik taşıyan Ferdi Gürpınar yönetimindeki 34 YHG 64 plakalı tırın dorsesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Olay, kara yolunun 20'nci kilometresinde gerçekleşti. Sürücü, alevleri fark ettikten sonra tırı emniyet şeridine çekip, çekici ile dorseyi ayırdı. Bu sayede yangının daha da büyümesinin önüne geçti.

Yangın ihbarının ardından polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının ardından tırın kaldırılması ile birlikte trafik akışı tekrar normale döndü.

Kütahya-Eskişehir kara yolunda iplik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın ulaşımda aksamaya neden...

Kütahya-Eskişehir kara yolunda iplik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kütahya-Eskişehir kara yolunda iplik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın ulaşımda aksamaya neden...

Kütahya-Eskişehir kara yolunda iplik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın ulaşımda aksamaya neden oldu.

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