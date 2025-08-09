DOLAR
Kütahya'da İş Yerinde Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 05:12
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 05:12
Kütahya'da İş Yerinde Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gaffar Okkan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından, yangını kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye ekibi hızla olay yerine sevk edildi.

Yangının büyümeden durdurulması büyük bir başarı ile gerçekleştirildi ve bitişikteki ev ve iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın, drone ile havadan görüntülenerek hasarın boyutu kaydedildi.

Olay sonrası yangının neden çıktığına dair incelemelere devam ediliyor.

