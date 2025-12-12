Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 20.600 Makaron ve 31 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kütahya'da jandarmadan kaçak tütün ve sigara operasyonu
Simav'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Simav ilçesinde bir ikamette yapılan arama sonucunda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.
Aramada toplam 20.600 adet bandrolsüz makaron (bunların 4.000 adedi içi tütün doldurulmuş, 16.600 adedi bandrolsüz makaron), 6 adet elektrikli otomatik sarma makinesi, 31 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 1 litre etil alkol bulundu.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
