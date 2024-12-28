Kütahya'da Kayıp Alzheimer Hastası Kurtarıldı

Kütahya'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 70 yaşındaki Fahrettin Uçar, karla kaplı ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Zafertepe Mahallesi'nde ikamet eden Uçar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekipleri hemen arama çalışmalarına başladı. Bir çobandan gelen Uçar'ı gördüğü ihbarı üzerine, Kumarı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldı. Ancak yoğun kar ve tipi şartları nedeniyle bu çabalar sonuçsuz kaldı.

Uçar Geceyi Dağda Geçirdi

Sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmaları sonucunda, Uçar'ın bir derenin kenarında bulunduğu öğrenildi. Geceyi dağda geçiren Uçar'ın sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu bildirildi.

Bu olay, yerel halkın dayanışma ve birlikte hareket etmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kütahya'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kişi, karla kaplı ormanlık alanda bulundu.

Kütahya'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kişi, karla kaplı ormanlık alanda bulundu.