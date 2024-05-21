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Kütahya'da linyit işletmesinde heyelan! Gölet taştı, araziler sular altında kaldı!

Kütahya'da linyit işletmesinde heyelan! Gölet taştı, araziler sular altında kaldı! Vali Işın bölgede incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 20:15
Kütahya'da linyit işletmesinde heyelan! Gölet taştı, araziler sular altında kaldı!

Kütahya'da maden sahasındaki heyelan nedeniyle atık su göleti taştı

Kütahya'nın Seyitömer beldesi yakınlarında, özel bir şirket tarafından işletilen linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelan, korkunç bir kazaya yol açtı. Heyelan sonucu beldenin atık sularının biriktiği gölet taştı ve araziler sular altında kaldı.

Taşkın Beldeye Ulaşımı Kesintiye Uğrattı

Göletin taşması sonucu beldeye giden kara yolu da sular altında kaldı. Bu durum, Seyitömer beldesine kara yolu ulaşımının sağlanmasını imkansız hale getirdi. Yetkililer tarafından beldeye alternatif bir güzergah oluşturuldu.

Vali Işın Bölgede İncelemelerde Bulundu

Kütahya Valisi Musa Işın, olay bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Vali Işın, yaptığı açıklamada, su taşkının beldeye ulaşımı sağlayan ana güzergahta yaşandığını ve heyelan sonucu gölette bulunan suyun yer değiştirmesine neden olduğunu söyledi.

Maden Sahası Yetkililerine Talimat Verildi

Vali Işın, maden sahası yetkililerine pasa sahasında çalışma yapılmaması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda talimat verdi. Işın ayrıca, Seyitömer yolundaki durumu yakından takip ettiklerini ve vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede tutulması için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve heyelana neden olan faktörler araştırılıyor.

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