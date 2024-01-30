Kütahya'da maden ocağı çöktü: 1 işçi göçükte mahsur kaldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde linyit madeninde göçük meydana geldi. Göçükte bir işçi mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri işçiyi çıkarmak için seferber oldu.

Kütahya'da maden ocağı çöktü: 1 işçi göçükte mahsur kaldı
Yayın Tarihi:

Tavşanlı'da linyit madeninde göçük oluştu. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

maden-ocağında-göçük

Bir maden ocağında Tunçbilek'te göçük yaşandı. Nedeni bilinmeyen göçüğün 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, arama kurtarma ve jandarma ekipleri geldi. 

maden-ocağında-göçük

Göçük altında kalan işçi ile irtibat sağlandığı ve kurtarmak için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Öne Çıkanlar
İslam Memiş’ten Altın ve Dolar Yatırımcılarına Önemli Uyarı: Son İki Gün Bu Hafta Fırsatı Kaçırmayın İslam Memiş’ten Altın ve Dolar Yatırımcılarına Önemli Uyarı: Son İki Gün Bu Hafta Fırsatı Kaçırmayın
Akaryakıta bir zam daha! Sürücüleri çıldırtan akaryakıt zammı duyuruldu Akaryakıta bir zam daha! Sürücüleri çıldırtan akaryakıt zammı duyuruldu
iOS 18, iPhone Tarihinin En Büyük Yazılım Güncellemesiyle Bomba Özellikler: Yapay Zeka Destekli Daha Akıllı Siri, RCS Desteği... iOS 18, iPhone Tarihinin En Büyük Yazılım Güncellemesiyle Bomba Özellikler: Yapay Zeka Destekli Daha Akıllı Siri, RCS Desteği...
Çok Okunanlar
Şoför, sağlık personeli, güvenlik, hemşire ve o kadrolar! Üniversiteye personel alımı Şoför, sağlık personeli, güvenlik, hemşire ve o kadrolar! Üniversiteye personel alımı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin Şehirler arası yolculukta hız sınırını aştı 150 bin lira trafik cezası ile karşılaştı Şehirler arası yolculukta hız sınırını aştı 150 bin lira trafik cezası ile karşılaştı Bu yıl memur olmayan kalmayacak! Bakanlıklar binlerce memur alımını duyurdu: İşte şartlar Bu yıl memur olmayan kalmayacak! Bakanlıklar binlerce memur alımını duyurdu: İşte şartlar TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay Krizi: Yargıtay Kararı Okundu, Muhalefet Tepki Gösterdi TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay Krizi: Yargıtay Kararı Okundu, Muhalefet Tepki Gösterdi Kuzey Kore'den yeni atak: Hong Kong ile Libya büyükelçilikleri kapatıldı Kuzey Kore'den yeni atak: Hong Kong ile Libya büyükelçilikleri kapatıldı