Kütahya'da maden ocağı çöktü: 1 işçi göçükte mahsur kaldı

Tavşanlı'da linyit madeninde göçük oluştu. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.





Bir maden ocağında Tunçbilek'te göçük yaşandı. Nedeni bilinmeyen göçüğün 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, arama kurtarma ve jandarma ekipleri geldi.





Göçük altında kalan işçi ile irtibat sağlandığı ve kurtarmak için çalışma yürütüldüğü bildirildi.