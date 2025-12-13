DOLAR
Kütahya'da Nihan Özebeoğlu ile Öğrenci-Yazar Buluşması

Kütahya Şehit Selim Cansız AİHL’de yazar Nihan Özebeoğlu, yazarlık serüvenini, yazma disiplini ve revizyonun önemini öğrencilerle paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:41
Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen söyleşide eğitimci-yazar Nihan Özebeoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşinin İçeriği

Özebeoğlu, yazarlık serüveninin inceliklerini paylaşarak ilhamın emekle birleştiğini, yazma disiplininin önemini ve kendi sesi bulmanın gerektirdiği cesareti anlattı. Ayrıca, revizyonun bir metni nasıl yeniden doğurduğuna dair gözlemlerini ve uygulamalarını katılımcılarla paylaştı.

Soru-Cevap Bölümü

Program, öğrencilerin meraklı sorularıyla zenginleşti. Her yanıt, gençlere yeni bir bakış açısı kazandırdı ve söyleşinin etkileşimini artırdı.

