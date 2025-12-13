Kütahya'da Nihan Özebeoğlu ile Öğrenci-Yazar Buluşması

Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen söyleşide eğitimci-yazar Nihan Özebeoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşinin İçeriği

Özebeoğlu, yazarlık serüveninin inceliklerini paylaşarak ilhamın emekle birleştiğini, yazma disiplininin önemini ve kendi sesi bulmanın gerektirdiği cesareti anlattı. Ayrıca, revizyonun bir metni nasıl yeniden doğurduğuna dair gözlemlerini ve uygulamalarını katılımcılarla paylaştı.

Soru-Cevap Bölümü

Program, öğrencilerin meraklı sorularıyla zenginleşti. Her yanıt, gençlere yeni bir bakış açısı kazandırdı ve söyleşinin etkileşimini artırdı.

