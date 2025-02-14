Kütahya'da Öğretmen, Heimlich Manevrasıyla Öğrencisini Kurtardı

Kütahya'da Öğretmenin Kahramanlık Anı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleşen bir olayda, bir öğretmen, boğazına yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrası ile hayata döndürdü.

Olayın Gelişimi

Çavdar Mahallesi'nde bulunan okulun yemekhanesinde, yemek yiyen bir öğrencinin aniden yere düştüğü ve nefes almakta güçlük çektiği anlar kaydedildi. Olayı gören görevliler, hemen çocuğa müdahale etmeye çalıştı ancak durumu fark eden nöbetçi öğretmen Seyfi Kaya, hızlı bir şekilde devreye girerek öğrencinin boğazındaki yiyeceği çıkarmayı başardı.

Teşekkür Mesajı

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, hayat kurtaran bu başarılı müdahale için öğretmen Kaya'ya teşekkür etti. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, bu anlamlı anların da belgelenmesini sağladı.