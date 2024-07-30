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Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tavşanlı'da çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:21
Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin gece geç saatlerde yaptığı etkili çalışmalarla kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci

Yörgüç köyü çevresindeki ormanlık alandan yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hava Destekli Söndürme Çalışmaları

Olay yerine ulaşan ekipler, çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yangını söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Havadan helikopter desteğiyle de yapılan çalışmalar sonucunda yangın güvenli bir şekilde kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının etkili olduğu yaklaşık 2,5 hektarlık orman alanında soğutma işlemleri sürerken, bölgedeki halk durumu yakından takip ediyor.

Simav'da Başka Bir Yangın Söndürüldü

Bu çerçevede, Simav ilçesine bağlı Demirciköy yakınlarında çıkan başka bir orman yangını da ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu başarıyla söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce karadan ve...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce karadan ve havadan çalışma başlatıldı.

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