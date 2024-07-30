Kütahya'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

Kütahya’da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen orman yangını, Yörgüç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olmaya devam ediyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem karadan hem de havadan aralıksız müdahale sürüyor.

Vatandaşların Duyarlılığı

Yangını ilk fark eden vatandaşlar, yükselen dumanı görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından, bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve Tavşanlı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Çalışmaları

Olay yerine ulaşan ekipler, özellikle çam ağaçlarıyla kaplı alandaki alevlerle mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmaları, havadan helikopter destekli olarak yürütülüyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Yangının nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce karadan ve havadan çalışma başlatıldı.