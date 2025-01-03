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Kütahya'da Ormanda Donma Tehlikesi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanda donmak üzere bulunan 70 yaşındaki adam, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:08
Kütahya'da Ormanda Donma Tehlikesi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Drama Dolu Bir Olay

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün ormanlık alanda donmak üzereyken bulunan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Acil Müdahale Yetersiz Kaldı

Hayrettin Adıgüzel, hastaneye kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilmesi bekleniyor.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Otomobiliyle 30 Aralık'ta mantar toplamak için Çukurköy mevkisindeki ormanlık alana giden Adıgüzel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH gibi arama kurtarma ekipleri, komando taburu ve jandarma ekipleri seferber oldu. Adıgüzel, Kayı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda donmak üzereyken bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 70...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 70 yaşındaki kişi, donmak üzereyken bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 70...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 70 yaşındaki kişi, donmak üzereyken bulundu.

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