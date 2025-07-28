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Kütahya'da Ormanlık Alanda Yangın: Hızla Müdahale Ediliyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, ekili tarım alanları da tehdit altında.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 21:38
Kütahya'da Ormanlık Alanda Yangın: Hızla Müdahale Ediliyor

Kütahya'da Yangına Hızlı Müdahale

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan etkin bir müdahale gerçekleştiriliyor. Yangının, Tüneller Kovalıpınar Değirmenderesi mevkisindeki ormanlık alandan çıktığı bildirildi.

Durum Gözlemlendi

Havadan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Dumlupınar Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın Tehdidi Artıyor

Yangının ekili tarım arazilerine de sıçradığı ifade edilirken, yangın söndürme çalışmaları için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini aktardı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale...

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale...

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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