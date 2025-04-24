Kütahya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Yusuf D. (38) idaresindeki 03 AAY 579 plakalı otomobil ile Ziya Gökçen (69) yönetimindeki 43 HV 810 plakalı otomobilin Balıköy Kavşağı'nda çarpışması sonucu gerçekleşti.

Acil Ekipler Olay Yerinde

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazanın ardından, sürücüler ve otomobildeki yolcu Fatma Gökçen yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Yaşamını Yitirdi

Yaralılardan Ziya Gökçen, Kütahya Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.