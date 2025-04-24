DOLAR
38,32 0,06%
EURO
43,75 -0,63%
ALTIN
4.085,08 -0,26%
BITCOIN
3.567.776,22 0,66%

Kütahya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:58
Kütahya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Yusuf D. (38) idaresindeki 03 AAY 579 plakalı otomobil ile Ziya Gökçen (69) yönetimindeki 43 HV 810 plakalı otomobilin Balıköy Kavşağı'nda çarpışması sonucu gerçekleşti.

Acil Ekipler Olay Yerinde

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazanın ardından, sürücüler ve otomobildeki yolcu Fatma Gökçen yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Yaşamını Yitirdi

Yaralılardan Ziya Gökçen, Kütahya Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı....

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YÖK Başkanı Özvar, KKTC'de Üniversitelerin Uluslararasılaşmasına Vurgu Yaptı
2
Samsun'da Öğretmeye Şok Darbe: Önceki Suçlu Yeniden Fena Vurdu!
3
Siirt'te Çapa Makinesine Ayağını Kaptıran Adam Yaralandı
4
İstanbul'da Kentsel Dönüşümün Güvencesi: Deprem Çekingenliğine Son
5
Türk Devletleri Arasında Sivil Koruma Başkanlığı Kuruluyor
6
Antalya'da Yabani Kuşkonmaz, Yerel Ekonomiye Can Katıyor
7
Fatih Erbakan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu: Tavizlere Hayır!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu