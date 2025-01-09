Kütahya'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Anne ve Kızı Yaralandı

Kütahya'da Anne ve Kızı Köpek Saldırısında Yaralandı

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan bir anne ve kızı, tedavi altına alındı. Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Nuray Karaman (64) ile kızı Gözde Karaman (24), Kütahya-Eskişehir kara yolundaki bir fabrikaya iş başvurusu için yaya olarak gittikleri sırada, bölgedeki köpek sürüsü tarafından saldırıya uğradı.

Saldıran yedi köpekten yaralı kurtulan anne ve kızı, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olayın ardından, sağlık, polis ve belediye ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralı anne ve kızı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın meydana gelmesinin ardından, Kütahya Belediyesi ekipleri, bölgedeki köpekleri toplayarak barınağa taşıdıklarını bildirdi.

Bu tür olayların önlenmesi adına yerel yönetimlerin çalışmalarının devam edeceği belirtiliyor.

Kütahya'da, sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan anne ve kızı tedaviye alındı. Yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'da, sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan anne ve kızı tedaviye alındı. Yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.