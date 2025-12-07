Kütahya'da Simav Yaren Kültürü Türkülerle Canlandı

KÜSAD etkinliğinde Simav yaren geleneği, Kemal Makas’ın anlatımı ve türkü performanslarıyla interaktif söyleşiyle yaşatıldı.

Etkinlik ve söyleşi

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Simav'ın köklü yaren geleneği ele alındı. Programda Simav türküleri eşliğinde interaktif bir söyleşi gerçekleştirildi.

Programın moderatörü Dr. Ahmet Sunal idi. Konuk olarak katılan Simav Ahde Vefa Yareni Yarenbaşı Kemal Makas, yarenliğin tarihi kökeni, sosyal yapısı ve günümüzde nasıl sürdürüldüğüne ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Müzik ve ortak söyleyiş

Müzik emekçileri Mehmet Yenilmez ve Uğur Karayörük tarafından seslendirilen Simav türküleri büyük beğeni topladı. Programın sonunda tüm katılımcılar Delhadır Başındayım türküsüne birlikte eşlik ederek yaren kültürüne özgü kolektif ruhu yaşattı.

Kapanış ve değerlendirme

KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, dernek gönüllülerine ve programa katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür etti; Cumhuriyet Yareni, Sarı ve Mor Zeybekler Yareni ile yeni kurulan Dört Eylül Kurtuluş Yareni'ne saygı ve selam gönderildi.

Etkinliğin, yaren kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

