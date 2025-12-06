Kütahya'da Su Kanalına Düşen Karaca Tünele Girmeden Kurtarıldı

Hayvan severlerin soğuk suda cesur müdahalesiyle hayatı kurtarıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kayaköyde, Hidroelektrik Santrali'ne su taşıyan kanala düşen bir karaca, hayvan severlerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayı ilk fark eden çoban Atalay Şengül, Kayaköy Koruluğunda hayvanlarını otlatırken kanal içinde çırpınan karacayı gördü. Bildiriminin ardından abisi Osman Şengül ve arkadaşı Sezai Peker ile birlikte bölgeye hızlıca gidildi.

Karaca, Hidroelektrik Santraline su taşıyan 5 kilometre uzunluğunda ve 2 metre derinliğindeki kanala düşmüştü. Hayvanın, yeraltından geçen 900 metre uzunluğundaki tünele girmesine 100 metre kala soğuk hava ve yüksek debili suya rağmen Atalay Şengül kanala girerek karacayı yakaladı. Kardeşi ve arkadaşının yardımıyla hayvan karaya çıkarıldı.

Atalay Şengül, olayın gecikmesi halinde karacanın büyük olasılıkla tünele sürüklenerek hayatını kaybedeceğini ifade etti ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Yakaladıktan sonra yaptığımız kontrollerde karacanın sadece yeni çıkmakta olan boynuzunda kanal içerisinde sürtünmeden kaynaklı küçük bir yarası olduğunu, bu yaranın önemli bir yara olmadığını görüp tekrardan ait olduğu doğal hayata bıraktık. Karacayı su kanalından çıkarmama yardımcı olan ağabeyime ve arkadaşına çok teşekkür ediyorum. Biz insanlık görevimizi yaptık".

Yetkililer veya ekipler hakkında ek bir bilgi verilmedi; kurtarılan karaca, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına salındı.

