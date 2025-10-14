Kütahya'da Sultanbağı Mahallesi'nde İki Katlı Ahşap Evde Yangın Söndürüldü

Kütahya'da Sultanbağı Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde yangın

Olayın bildirimi

Sultanbağı Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve sonuç

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Yangında ahşap ev ile bitişiğindeki bir evde hasar oluştu. Sinir krizi geçiren ev sahibi ise sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, yangın esnasında ev sahiplerinin binada bulunmadığını bildirdi.

