DOLAR
40,39 0,11%
EURO
47,32 -0,36%
ALTIN
4.415,52 -1,52%
BITCOIN
4.783.039,36 -0,19%

Kütahya'da Tankerle Çarpışma: 35 Yaralı

Kütahya'da işçi servis otobüsü LPG yüklü tankere çarptı, 35 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 17:08
Kütahya'da Tankerle Çarpışma: 35 Yaralı

Kütahya'da meydana gelen korkunç kazada, işçi servis otobüsü LPG yüklü bir tankerle çarpıştı. Kazada 35 kişi yaralandı.

Kaza, Ahmet D. idaresindeki 43 S 0162 plakalı servis otobüsünün, Kütahya-Eskişehir Çevre Yolu'nda, trafik ışıklarında bekleyen İsmail K. yönetimindeki 34 HU 1655 plakalı LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildikten sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İlk belirlemelere göre, servis şoförü ve 34 işçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam etti.

Kütahya'da işçi servisinin LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 35 kişi yaralandı.

Kütahya'da işçi servisinin LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 35 kişi yaralandı.

Kütahya'da işçi servisinin LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 35 kişi yaralandı.

Kütahya'da işçi servisinin LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 35 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Belarus'tan Taşımacılığa Vize Muafiyeti Genişlemesi
2
Zonguldak'ta Denizde Kadın Cesedi Bulundu
3
Tokat'ta Yangın: 1 Ev ve 2 Ahır Küle Döndü
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'i Kabul Etti
5
Özel Harekat Polisleri Suriye Görevine Dualarla Uğurlandı
6
Aort Damarı Genişleyen Genç Hasta, 4 Saatlik Ameliyatla Sağlığına Kavuştu
7
Burdur'da 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği Coşkusu

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!