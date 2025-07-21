Kütahya'da Tankerle Çarpışma: 35 Yaralı

Kütahya'da meydana gelen korkunç kazada, işçi servis otobüsü LPG yüklü bir tankerle çarpıştı. Kazada 35 kişi yaralandı.

Kaza, Ahmet D. idaresindeki 43 S 0162 plakalı servis otobüsünün, Kütahya-Eskişehir Çevre Yolu'nda, trafik ışıklarında bekleyen İsmail K. yönetimindeki 34 HU 1655 plakalı LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildikten sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İlk belirlemelere göre, servis şoförü ve 34 işçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam etti.

Kütahya'da işçi servisinin LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 35 kişi yaralandı.

Kütahya'da işçi servisinin LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 35 kişi yaralandı.