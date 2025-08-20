Kütahya'da tren çarpması: telefonla konuşan kadın yaralandı
Perli Mahallesi'nde hemzemin geçitte kaza
Kütahya'da, Perli Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Sultan Gökçe (35), cep telefonuyla konuştuğu sırada geçen treni fark edemedi.
Olay sırasında Azot fabrikasından gelen yük treni Gökçe'ye çarptı; kadın savrularak düştü ve yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla alınıp Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
