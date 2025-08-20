DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,15%
ALTIN
4.396,37 -0,55%
BITCOIN
4.636.202,4 0,16%

Kütahya'da Tren Çarpması: Telefonla Konuşan Kadın Yaralandı

Perli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte cep telefonuyla konuşan Sultan Gökçe (35), Azot fabrikasından gelen yük treninin çarpması sonucu yaralandı; Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:33
Kütahya'da Tren Çarpması: Telefonla Konuşan Kadın Yaralandı

Kütahya'da tren çarpması: telefonla konuşan kadın yaralandı

Perli Mahallesi'nde hemzemin geçitte kaza

Kütahya'da, Perli Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Sultan Gökçe (35), cep telefonuyla konuştuğu sırada geçen treni fark edemedi.

Olay sırasında Azot fabrikasından gelen yük treni Gökçe'ye çarptı; kadın savrularak düştü ve yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla alınıp Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kütahya'da, cep telefonuyla konuşurken fark etmediği trenin çarptığı kadın yaralandı. Kaza yerine...

Kütahya'da, cep telefonuyla konuşurken fark etmediği trenin çarptığı kadın yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da, cep telefonuyla konuşurken fark etmediği trenin çarptığı kadın yaralandı. Kaza yerine...

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da
4
Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması
5
Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti
6
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
7
Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek