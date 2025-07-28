Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, ilçeye bağlı Tüneller Kovalıpınar Değirmenderesi mevkisinde yoğun dumanların yükselmesiyle başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Dumlupınar Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangın, müdahale ekiplerinin gayretleriyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Vali Musa Işın'dan Açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Basına verdiği demeçte, iki bölgedeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirtti. Bölgede gerçekleştirilen soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Işın, "Bölgedeki rüzgara rağmen ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı. Sabaha kadar ekiplerimizin soğutma çalışması devam edecek." şeklinde konuştu.

Ayrıca, yangına neden oldukları iddia edilen motosikletli 4 şüpheli'nin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.