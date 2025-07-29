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Kütahya'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor; yangında 138 hektar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 19:26
Kütahya'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde dün çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını sonrası bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın, ilçe yakınlarındaki Tüneller Kovalıpınar Değirmenderesi mevkisinde iki ayrı noktada patlak verdi.

Yangın Sonrası Zarar Gören Alanlar

Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, 21 hektar ormanlık alan ve 117 hektar tarım arazisinın zarar gördüğü belirlendi. Yangının neden olduğu tahribat, bölgedeki ekosistem ve tarım faaliyetleri açısından ciddi bir endişe kaynağı oluyor.

Şüpheliler Hakkında Çalışmalar Sürüyor

Ayrıca, bölgede yangını çıkardıkları iddia edilen motosikletli 4 şüpheli hakkında güvenlik güçlerince başlatılan yakalama çalışmaları da sürmekte. Yetkililer, bölgedeki yangın güvenliğini sağlamak için oldukça hassas bir çalışma yürütüyorlar.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale...

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale...

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Kütahya'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

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