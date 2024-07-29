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Kütahya'daki Zincirleme Trafik Kazasında Bir Ölü, Sekiz Yaralı

Kütahya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, sekiz kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 03:05
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 03:25
Kütahya'daki Zincirleme Trafik Kazasında Bir Ölü, Sekiz Yaralı

Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası

Kütahya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, sekiz kişi yaralandı. Kaza, Siner Mahallesi yakınındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda gerçekleşti.

Olayın Detayları

Dört aracın karıştığı kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 ENB 843 plakalı hafif ticari araç, 43 DZ 701 plakalı kamyonet, 43 SD 268 plakalı otomobil ve 43 ND 589 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Olay Yerindeki Müdahale

Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Ekipler, 43 DZ 701 plakalı kamyonette yolcu olan Ramazan K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan diğer sekiz kişi arasında Mustafa Hakan G., Fahrettin Kerim M., Murat A., Ahmet Ö., Ramazan D., Şahin S., İsmail Ç. ve Cemalettin A. bulunuyor. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi...

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi...

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi...

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi...

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi...

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi...

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi...

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi...

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi...

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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