Kütahya'dan Anlamlı Klip: Lise Öğrencileri Çanakkale Şehitleri İçin Bir Araya Geldi

Kütahya’da Lise Öğrencilere Anlamlı Klip

Kütahya'da lise öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirine klip hazırladı. Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 5 öğrenci, tarih öğretmenlerinin anlattığı Çanakkale Zaferi'nden etkilenerek bu projeyi hayata geçirme kararı aldı.

Öğrencilerin Çekim Mekanları

Öğrenciler, Zafer Meydanı, Çinili Vazo, Germiyan Sokağı, Kütahya Hisar Kalesi, Ulu Cami ve Kütahya Hava Şehitliği gibi simgesel mekanlarda klip çekti. Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendiren öğrenciler, projenin duygusal boyutunu vurguladı.

Farkındalık Oluşturmak İstiyorlar

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi İrem Nur Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çanakkale Zaferi'nden çok etkilendik. Öğretmenimiz orada henüz çocuk yaşta olan kahramanlarımızın şehit düştüğünden bahsetti. Biz de bu konuda bir farkındalık oluşturmak için video çekmeye karar verdik. Bu video ile hem şehitlerimize bir saygı sunmak hem de onlara karşı bir görevi yerine getirmek istedik," dedi.

Öğretmenlerin Gururu

Öğrencilerden Kübra Gençer de video ile şehitleri anmak istediklerini dile getirdi. Okulun tarih öğretmeni Demirhan Yılmaz, öğrencileri duyarlılıklarından dolayı tebrik ederek, "Öğrencilerimize Çanakkale Zaferi’ni anlatırken, savaşta 11-12 yaşlarındaki Kütahyalı şehitlerimizin de olduğunu söyledim. Öğrencilerimiz de bu bilgiden etkilenmiş olmalılar ki böyle anlamlı bir klip hazırladılar," ifadelerinde bulundu.

Kütahya'da, Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirine klip hazırladı.

Kütahya'da, Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirine klip hazırladı.