Kütahya'dan Küresel Sumud Filosu'na Mavi Kurdeleli Destek

İHH Kütahya, Zafer Meydanı'nda düzenlediği etkinlikle vatandaşlara mavi kurdele dağıttı

Kütahya'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından Zafer Meydanı'nda bulunan Kubbet-üs Sahra maketi önünde gerçekleştirildi. Organizasyonda vatandaşlara mavi kurdele dağıtıldı ve kurdeleleri bileklerine takan vatandaşlar filoya destek verdi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Sebahattin Ceyhun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na yaklaşık 50 ülkeden yüzlerce aktivistin katıldığını hatırlattı.

Ceyhun, şunları kaydetti: "Bu yolculuk 8 ila 10 gün sürecek. İnşallah içimizden geçen, gönlümüzün istediği Gazze’ye ulaşmaları ve yardımları ulaştırıp deniz yolunun açılmasını sağlamaları. Yolları açık olsun, biz bu manada onların yanlarındayız. Filoya desteğimizi bileklerimize bağladığımız, Akdeniz’in mavi sularını simgeleyen kurdelelerle gösteriyoruz. Bu kurdelelerimizi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Biz buradan Küresel Sumud Filosu'na verebileceğimiz en büyük desteği vermeye çalışıyoruz."

Ceyhun, Gazze'deki açlığı simgeleyen fotoğraflardan oluşan sergiyle de vatandaşlarda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

