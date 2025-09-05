DOLAR
Kütahya Domaniç'te Hayme Ana İçin Mevlit Okutuldu

Domaniç'te 744'üncüsü düzenlenecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesi, Çarşamba Köyü'nde mevlit programı yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:08
Kütahya Domaniç'te Hayme Ana İçin Mevlit Okutuldu

Kütahya Domaniç'te Hayme Ana için mevlit okutuldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 744'üncüsü gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde bir mevlit programı düzenlendi.

Mevlit programı ve anma töreni

Domaniç İlçe Müftülüğü tarafından Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana yad edildi.

Din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okunup, Hayme Ana ve şehitler için dualar edildi. Programa katılanlara etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikram edildi.

Şenlik bilgileri

Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, Hayme Ana'nın türbesinin de bulunduğu Çarşamba köyünde 7 Eylül Pazar günü yapılacak.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 744'üncüsü gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit programı düzenlendi.

