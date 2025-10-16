Kütahya Domaniç'te Odunluktan Ev ve Araçlara Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Kütahya Domaniç'te Muhacırlar köyünde odunlukta başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ev ve bahçedeki araçlara sıçradıktan sonra söndürüldü.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 14:39
Kütahya Domaniç'te Odunluktan Ev ve Araçlara Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Kütahya Domaniç'te odunluk yangını ev ve araçlara sıçradı

Olayın Detayları

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar köyünde, Reşit Özdemir'e ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ev ile bahçede bulunan traktör ve motosiklete sıçradı.

Yangını fark eden köy sakinleri, ilk müdahaleyi su tankeriyle yaparak alevlerin yayılmasını geciktirdi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Şu ana kadar verilen bilgilerde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki odunlukta başlayıp ev ile bahçesindeki araçlara sıçrayan yangın...

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki odunlukta başlayıp ev ile bahçesindeki araçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki odunlukta başlayıp ev ile bahçesindeki araçlara sıçrayan yangın...

İLGİLİ HABERLER

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
3
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
4
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
5
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
6
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?