Kütahya Domaniç'te Odunluktan Ev ve Araçlara Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Kütahya Domaniç'te odunluk yangını ev ve araçlara sıçradı

Olayın Detayları

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar köyünde, Reşit Özdemir'e ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ev ile bahçede bulunan traktör ve motosiklete sıçradı.

Yangını fark eden köy sakinleri, ilk müdahaleyi su tankeriyle yaparak alevlerin yayılmasını geciktirdi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Şu ana kadar verilen bilgilerde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki odunlukta başlayıp ev ile bahçesindeki araçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.