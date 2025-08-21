DOLAR
Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda Yemekhane Yangını Söndürüldü

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'ndaki yemekhane tadilatında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 17:00
Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde bulunan Kütahya Hava Er Eğitim Tugayına ait yemekhane, tadilat sırasında çıkan yangınla sarsıldı. Olay, tugaydaki itfaiyenin hızlı ilk müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay ve müdahale

Yemekhanede yapılan tadilat esnasında başlayan yangına ilk müdahale, tugayda bulunan itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çalışmalara ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de destek verdi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde yangın hızla kontrol altına alındı.

Vali Musa Işın'ın açıklaması

Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine yaptığı açıklamada yangının tugay yemekhanesindeki tadilat sırasında çıktığını belirtti. Vali Işın, şöyle dedi: "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü".

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.

