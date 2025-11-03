Kütahya Hisarcık'ta Yangın: İki Ev ve Bir Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde çıkan yangında Yaşar K. ve Hasan Hüseyin K.'ya ait iki ev ile bir ahır kullanılamaz hale geldi; yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:31
Kütahya Hisarcık'ta Yangın: İki Ev ve Bir Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya Hisarcık'ta Yangın: İki Ev ve Bir Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyü'nde, Yaşar K.'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yaklaşan yapıları tehdit etti.

Büyüyen yangın, bitişikte bulunan Hasan Hüseyin K.'ya ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Hisarcık Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile birlikte jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale çalışmalarının ardından soğutma ve güvenlik tedbirleri uygulandı.

Yangın sonucunda iki ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HİSARCIK’TA ÇIKAN YANGINDA İKİ EV VE BİR AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

HİSARCIK’TA ÇIKAN YANGINDA İKİ EV VE BİR AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

HİSARCIK’TA ÇIKAN YANGINDA İKİ EV VE BİR AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor