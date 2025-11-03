Kütahya Hisarcık'ta Yangın: İki Ev ve Bir Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyü'nde, Yaşar K.'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yaklaşan yapıları tehdit etti.

Büyüyen yangın, bitişikte bulunan Hasan Hüseyin K.'ya ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Hisarcık Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile birlikte jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale çalışmalarının ardından soğutma ve güvenlik tedbirleri uygulandı.

Yangın sonucunda iki ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

