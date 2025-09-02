DOLAR
Kütahya Tavşanlı'da Otomobil Yangını: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Akşehir köyünde otomobilde başlayan yangın, 3 ev ile tarım araçlarını kullanılmaz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:13
Akşehir köyündeki olayta büyük hasar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilde başlayan yangın sonucu 3 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye 19 kilometre uzaklıktaki Akşehir köyünde bir evin önünde park halindeki otomobilde patlama sesi duyulmasının ardından yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Şükrü ve Sabahattin Akoğlu ile Mustafa Dallı'nın evine sıçradı. İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangın için bölgeye, ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 3 ev, 2 traktör, 1 otomobil ile tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

