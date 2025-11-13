Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı

Kaza ve İlk Bilgiler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay, Tavşanlı-Tunçbilek karayolu üzerindeki Kayarasıköyü kavşağında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan F.K. (27) idaresindeki 16 PL 936 plakalı hafif ticari araç, kavşağa geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü F.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.S.K. (7), S.K. (8), M.E.K. (6), S.K. (27), N.G. (62) ve C.H. (19) yaralandı.

Müdahale ve Tedavi

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

