Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Tavşanlı-Tunçbilek karayolu Kayarasıköyü kavşağında hafif ticari aracın takla atması sonucu 7 kişi yaralandı; yaralılar Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 19:13
Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı

Kaza ve İlk Bilgiler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay, Tavşanlı-Tunçbilek karayolu üzerindeki Kayarasıköyü kavşağında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan F.K. (27) idaresindeki 16 PL 936 plakalı hafif ticari araç, kavşağa geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü F.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.S.K. (7), S.K. (8), M.E.K. (6), S.K. (27), N.G. (62) ve C.H. (19) yaralandı.

Müdahale ve Tedavi

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KÜTAHYA'DA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI

KÜTAHYA'DA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
2
Aksu'da taksiye çarpan otomobil araç kamerasında: 2 yaralı
3
Sultangazi'de Genç Balkondan Atlamak İstedi: O Anlar Kamerada
4
Burdur'da Yangında Ölen Yaşlı Çift Toprağa Verildi
5
Kayseri İncesu'da Kayseri-Nevşehir Yolunda Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar
6
Bursa'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 1 Ağır Yaralı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?