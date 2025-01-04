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Kütahya Türkülerinin Babası Hisarlı Ahmet, Mezarı Başında Anıldı

Hisarlı Ahmet, vefatının 41'inci yıl dönümünde Kütahya'da mezarı başında anıldı. Türk halk müziğine yaptığı katkılarla hatırlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:57
Kütahya Türkülerinin Babası Hisarlı Ahmet, Mezarı Başında Anıldı

Kütahya Türkülerinin Babası Hisarlı Ahmet, Mezarı Başında Anıldı

Kütahya'nın kültürel mirasına büyük katkılarda bulunan ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak anılan Hisarlı Ahmet, vefatının 41. yılında mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı.

Ahi Erbasan Mezarlığı'ndaki Anma Töreni

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hisarlı Ahmet'in mezarının bulunduğu Ahi Erbasan Mezarlığı'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Kültür ve Turizim Müdürü'nden Açıklamalar

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hisarlı Ahmet'in Kütahya için önemini vurgulayarak, "Kütahya'nın sanatına sunduğu katkılarından dolayı kendisini rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun," dedi. Ünal, bunun yanı sıra her yıl düzenlenen Hisarlı Ahmet Sempozyumu ile ünlü sanatçının hatırasını yaşattıklarını ifade etti.

Öğrenciler ve Sanatçıların Katılımı

Programa, Hisarlı Ahmet'in öğrencileri ve sanatçılar da katılarak, bu değerli ismin anısını paylaştılar. Hisarlı Ahmet'in türkülere olan katkılarının Kütahya'nın sanat ve kültür hayatında bir mihenk taşı olmaya devam ettiğinin altını çizen Ünal, önümüzdeki yıllarda sempozyumun geleneksel olarak düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya...

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen Hisarlı Ahmet, vefatının 41'inci yılında mezarı başında anıldı.

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya...

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen Hisarlı Ahmet, vefatının 41'inci yılında mezarı başında anıldı.

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