Kutsal İşgal Belgeseli Karadağ'da Gösterildi

Kutsal İşgal Belgeseli Karadağ'da Tanıtıldı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Filistin topraklarındaki durumları konu alan Kutsal İşgal (Holy Redemption) belgeseli gösterildi. Bu yapım, TRT World ekipleri tarafından, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı işlediği vahşeti gözler önüne seriyor.

Gösterime Katılan İsimler

Gösterime; Karadağ Bölgesel Yatırım Geliştirme ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Bakanı Ernad Suljevic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, TRT Bosna Hersek temsilcisi Emre Baştuğ ve birçok gazeteci katıldı. Davetliler, belgeselin detayları hakkında bilgi aldı.

Belgeselin Çekim Süreci

Kutsal İşgal, yönetmenliğini Jose Carlos Soares, Tanju Şahin ve Aslıhan Eker Çakmak'ın üstlendiği bir yapım olup, TRT World Araştırma Ekibi tarafından çekimleri gerçekleştirilmiştir. Belgeselin, 7 Ekim'de başlayan Gazze olaylarından iki ay sonra, Batı Şeria'daki radikal grupların arasına sızma süreciyle gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Tanınırlık

Belgesel, Eylül ayında TRT'nin uluslararası kanalları ve dijital platformlarında yayına girdi. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde "En İyi Belgesel ve Program Ödülü"ne layık görüldü.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli gösterildi.