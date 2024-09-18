Kutsal İşgal Belgeseli Saraybosna'da Ödül Aldı

Kutsal İşgal Belgeseli Saraybosna'da Ödül Kazandı

Saraybosna, Bosna-Hersek’te düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) kapanış gecesinde, TRT World Araştırma Ekibi'nin hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli, "En İyi Belgesel ve Program Ödülü"ne layık görüldü. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen festivalde, belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını Jose Carlos Soares, Tanju Şahin ve Aslıhan Eker Çakmak üstlendiler.

Belgeselin Teması ve Ödül Töreni

Belgesel, 7 Ekim'de başlayan Gazze'ye yönelik saldırılardan iki ay sonra, Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızma sürecini aktararak, İsrail'in 75 yıllık işgal politikalarını 53 dakikada gözler önüne seriyor.

Ödül törenine katılan TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi, ödülü 'Filistin halkına' adadıklarını belirtti ve "Belgeselimizin Saraybosna'da gösterimiyle Srebrenitsa'nın acılarının hala taze olduğu bu topraklarda, yine bir soykırımın daha dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğini vurguladık." şeklinde konuştu.

Tanrıverdi, belgeselin Filistin'deki zulmü gerçeği ile aktararak, TRT World'un 2023 yılındaki "Ukrayna Savaş Günlükleri" belgeseli ile Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ödül aldığını hatırlatarak, "Bu ödül, daha önce aldığımız Emmy'den daha anlamlı çünkü amacımız belgeselciliğimizle Filistin'deki soykırıma küresel bir farkındalık yaratmaktı." dedi.

Ödüller ve Daha Fazla Gösterim

Ödülün verilen mesajın gücünü simgelediğini belirten Çakmak, belgeselin Filistin'in sesi haline gelmesini istedi. Şahin ise dünyanın, Gazze'deki duruma gözlerini kapattığını ifade ederek, ödülü tüm Filistinli çocuklar ve Batı Şeria'da yaşamını yitirenler anısına kazandıklarını ifade etti.

"Kutsal İşgal" belgeseli, uluslararası platformlarda gösterimlerine devam edecek ve 18 Eylül'de TSİ 20.00'de TRT'nin uluslararası kanalları ile dijital platformlarında yayınlanacak.

Festival Kapsamında Diğer Gösterimler

Saraybosna'daki festivalde ayrıca Luka Beradze’nin yönettiği "Gülen Gürcistan" belgeseli de ödüle değer bulundu. Festivalin kapanış gecesinde Obada Albaghdadi’nin "Şifa Hastanesi: Yakmaya Çalıştıkları Suçlar" belgeseli izleyiciyle buluştu.

AJB DOC Direktörü Edhem Foco, festivale katılımın yüksek olmasından memnun olduklarını belirtirken, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Abdurezaq Namoora da ödül töreninde yer aldılar. Ayrıca, festivalde, Filistin’in maruz kaldığı acıları konu alan birçok belge ve film gösterimi gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) kapanış gecesinde, TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli "En İyi Belgesel ve Program Ödülü"ne layık görüldü. Törene TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi (solda) de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) kapanış gecesinde, TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli "En İyi Belgesel ve Program Ödülü"ne layık görüldü. Törene TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi (solda) de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) kapanış gecesinde, TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli "En İyi Belgesel ve Program Ödülü"ne layık görüldü. Törene TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi (solda) de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) kapanış gecesinde, TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli "En İyi Belgesel ve Program Ödülü"ne layık görüldü. Törene TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi (solda) de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) kapanış gecesinde, TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli "En İyi Belgesel ve Program Ödülü"ne layık görüldü. Törene TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi (solda) de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) kapanış gecesinde, TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli "En İyi Belgesel ve Program Ödülü"ne layık görüldü. Törene TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi (solda) de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) kapanış gecesinde, TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli "En İyi Belgesel ve Program Ödülü"ne layık görüldü. Törene TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi (solda) de katıldı.