Kuveyt'ten İsrail'in Gazze'deki Göç Politikalarına Sert Tepki

Kuveyt, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" amacıyla Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurmasına sert tepki gösterdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, bu durumu kınayan bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini hedefleyen özel bir birim kurulması ile meşrulaştırılmasına zemin hazırlamak adına Batı Şeria'da 13 yerleşimi bağımsız birimler olarak tanıma kararlarının en güçlü ifadelerle kınandığı" ifade edildi.

Tel Aviv'in attığı bu adımların, zorla yerinden etme politikasının devamı niteliğinde olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararını ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulandı. Bu karar, işgal altındaki Filistin topraklarındaki demografik değişim girişimlerini açıkça reddetmektedir.

Açıklamada, "Uluslararası toplumun, İsrail'i kardeş Filistin halkını hedef aldığı süregelen saldırılardan vazgeçirmek, ihlalleri durdurmak ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasını desteklemek adına hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir" denildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, 22 Mart tarihinde yapılan Güvenlik Kabinesi Toplantısı'nda, Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesine odaklanacak yeni bir birim kurulmasına onay verdi. Bu birimin, Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi için kara, deniz ve hava yoluyla geçişlerini koordine edeceği ifade edildi.

Ayrıca, Tel Aviv yönetiminin, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını hayata geçirmek için "tüm imkanlarıyla çalıştığı" belirtildi. İsrail Güvenlik Kabinesi, 23 Mart tarihinde işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınmasını onayladı.