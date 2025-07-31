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Kuveytli Yumurta Süsleme Sanatçısı Sabah N. Asad, İstanbul'da Eserlerini Sergiledi

Kuveytli sanatçı Sabah N. Asad, İstanbul'da düzenlenen festivalde yumurta süsleme sanatını tanıttı. Eserlerinde ünlü portrelerine yer veriyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 12:25
Kuveytli Yumurta Süsleme Sanatçısı Sabah N. Asad, İstanbul'da Eserlerini Sergiledi

Kuveytli Sanatçı Sabah N. Asad, İstanbul'da Eserlerini Sergiledi

Kuveytli yumurta süsleme sanatçısı ve akademisyen Sabah N. Asad, 26. Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali kapsamında "Emeğin Aşkıyla Üreten Eller" temasıyla Uluslararası El Sanatları Sergisi'nde eserlerini sergiledi. Sanatçı, Büyükçekmece'deki Kurşunluhan'da sanatseverler ile buluştu.

21 Yıllık Bir Deneyim

21 yıldır bu sanatı icra eden Asad, dünya genelinde 200 yumurta süsleme sanatçısı arasında ilk 10'da yer aldığını belirtti. Müzik, sinema ve spor dünyasından ünlü isimlerin portrelerini yumurtalara işlemesiyle dikkat çeken sanatçı, Aras Bulut İynemli, Mustafa Kemal Atatürk ve Lionel Messi gibi isimlere yer veriyor.

Sanatında Farklı Teknikler Kullanıyor

Yumurta süsleme sanatına 2004 yılında başlayan Asad, lise yıllarındaki bir yumurta keşfiyle bu alana adım attığını aktardı. "Bir yumurta gördüm ve çok beğendim. Bu sanatı yapmak için gerekli her şeyi buldum" sözleriyle sanat yolculuğunu özetledi.

Arap Kültürü ve Diğer Etkiler

Sanatının Arap kültüründen çok Çin ve Rusya sanatına dayandığını ifade eden Asad, Çin'den 3 farklı festivale davet edildiğini ve 2022 yılında bir yarışmadan ödül aldığını belirtti. ABD ve Almanya gibi ülkelerden de mektuplar aldığını dile getirdi.

Yumurta İşlemenin Zorlukları

Sanatın yapım aşamaları hakkında bilgi veren Asad, yumurtaları hazırlarken diş hekimi aletleri kullandığını, deve kuşu yumurtası içinse elektrikli alet tercih ettiğini ifade etti. Yumurtaların işlenmesi sırasında kırılma riski bulunduğunu vurguladı; bazı çalışmalarının bu nedenle yarıda kaldığını belirtti.

Hobi Olarak Devam Ediyor

Asad, mühendislik alanında eğitim vermeye devam ederken, yumurta süsleme sanatını hobi olarak sürdürdüğünü sözlerine ekledi. İşlem yapacak yumurtaları sipariş ederken yaşadığı zorluklardan da bahsetti. "Sipariş ettiğim yumurtaların bazıları kırık geliyor. Portreler dışında başlangıçta şekil vermek için tek tek oyuyordum. Ayrıca festivaller için yumurtaları taşımanın zorluğu da mevcut" dedi.

Yumurta süsleme sanatçısı, aynı zamanda akademisyen ve mühendis Kuveytli Sabah N. Asad, bu yıl...

Yumurta süsleme sanatçısı, aynı zamanda akademisyen ve mühendis Kuveytli Sabah N. Asad, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali kapsamında "Emeğin Aşkıyla Üreten Eller" temasıyla Uluslararası El Sanatları Sergisi'ne konuk oldu.

Yumurta süsleme sanatçısı, aynı zamanda akademisyen ve mühendis Kuveytli Sabah N. Asad, bu yıl...

Yumurta süsleme sanatçısı, aynı zamanda akademisyen ve mühendis Kuveytli Sabah N. Asad, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali kapsamında "Emeğin Aşkıyla Üreten Eller" temasıyla Uluslararası El Sanatları Sergisi'ne konuk oldu.

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