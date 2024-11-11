Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçmen Akını Devam Ediyor

Kuzey Afrika'dan İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akını sürerken, hafta sonunda 483 göçmenin adalara ulaştığı bildirildi.

Sahil Koruma'dan yapılan açıklamalara göre, 9-10 Kasım tarihlerinde Tenerife, El Hierro ve La Gomera adalarına 8 farklı tekne ile toplamda 483 düzensiz göçmen geldi. Yetkililer, bu göçmenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti.

Kanarya Adaları'na son haftalarda kalabalık gruplar halinde gelen düzensiz göçmen sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Geçen yıla göre, düzensiz göçmen akınında %80'den fazla bir artış yaşandığı bildiriliyor. Bu yılın ilk 10 ayında ise toplamda 32 bin göçmen Kanarya Adaları'na ulaşmış durumda.

Balear Adaları'na Düzensiz Göçmen Akını

Öte yandan, İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları da düzensiz göçmen akınından nasibini aldı. 4-10 Kasım tarihleri arasında 840'tan fazla düzensiz göçmen bu bölgeye ulaştı. Balear Adaları Valiliği, Mayorka ve Formentera kıyılarına 50 tekne ile toplam 840'dan fazla düzensiz göçmen geldiğini ve bunun bir haftada bölgeye ulaşan en fazla düzensiz göçmen sayısı olduğunu duyurdu.

Balear Adaları'na 2024 yılında, bir yıl öncesine kıyasla 2 kat artışla 4 bin 675 düzensiz göçmen geldiği dikkat çekmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.