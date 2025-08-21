DOLAR
Kuzey Akımı Sabotaj Şüphelisi Serhij K., İtalya'da Gözaltına Alındı

İtalya'da Rimini yakınlarında, 2022 Kuzey Akımı sabotajının şüphelisi Ukrayna vatandaşı Serhij K. Alman yakalama emriyle gözaltına alındı; iade sonrası Almanya'da yargılanacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:03
Kuzey Akımı sabotaj şüphesiyle İtalya'da gözaltı

İtalyan polisi, 2022'de Kuzey Akımı doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajın şüphelisi olduğu değerlendirilen bir Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı.

Alman yakalama emriyle Rimini yakınlarında tutuklandı

Alman ulusal basınında yer alan haberlere göre, Serhij K. isimli şüpheli, Alman Federal Savcılığının çıkardığı yakalama emri doğrultusunda İtalya'nın kuzeyindeki Rimini kenti yakınlarında yakalandı.

Şüphelinin, Eylül 2022'de Danimarka'nın Bornholm adası yakınlarındaki Nord Stream 1 ve Nord Stream 2 doğal gaz boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun operasyonunun koordinatörlerinden biri olduğu iddia ediliyor.

İddialara göre şüpheli ve suç ortakları, bir yelkenli yat kullanarak sabotajı gerçekleştirdi ve yerleştirilen patlayıcılarla 26 Eylül 2022'de her iki boru hattına da ciddi hasar verildi.

Yetkililer, şüphelinin İtalya'dan iade edildikten sonra Almanya'daki Federal Adalet Divanı'nın soruşturma hakimi karşısına çıkarılacağını bildirdi.

