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Kuzey İrlanda'da Aşırı Sağcı Şiddet Eylemleri: Altı Kişi Gözaltında

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde aşırı sağcılarla yaşanan şiddet olaylarında altı kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:05
Kuzey İrlanda'da Aşırı Sağcı Şiddet Eylemleri: Altı Kişi Gözaltında

Kuzey İrlanda'da Aşırı Sağcı Şiddete Müdahale

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta, aşırı sağcı grupların şiddet eylemleri devam ediyor. Geçtiğimiz gece, bu olaylara karışan altı kişi gözaltına alındı.

Kuzey İrlanda Polisi (PSNI) tarafından yapılan açıklamada, "saldırı, cezai hasar ve kundaklama" gibi olaylara müdahale sonucunda gözaltıların gerçekleştiği bildirildi. Ekip, ikisi 16 ve biri 14 yaşında olan üç genç için bahsedilen taşkınlık suçlamalarıyla, 26, 28 ve 41 yaşlarındaki diğer üç erkeğin cezai hasara neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını duyurdu.

Yetkililerden Sert Açıklamalar

PSNI Emniyet Müdür Yardımcısı Melanie Jones, yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirerek, Kuzey İrlanda'da bu tür şiddet eylemlerine yer olmadığını ifade etti. Jones, ayrıca, asayiş soruşturma ekibinin, bu suçlara karışanları ve organize edenleri tespit etmek için video görüntülerini inceleyeceğini belirtti. Halkı, bu suçluların toplumda barınmasına izin vermemeleri konusunda uyardı.

Şiddetin Yayılma Süreci

Belfast'taki şiddet olaylarını tetikleyen ana nedenlerin başında, İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da meydana gelen bıçaklı saldırı geliyor. Bu saldırıda 17 yaşındaki bir kişi, üç çocuğun ölümüne ve sekiz çocuğun yaralanmasına sebep oldu. Saldırının ardından sosyal medyada yayılan spekülasyonlar, Southport'taki aşırı sağcıların polisle çatışmalarını ve Southport İslam Toplumu Camisi'ne yönelik saldırıları ateşledi.

Bu olayların ardından, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'da da benzer aşırı sağcı eylemler meydana geldi. Burada aşırı sağcı bir kalabalık, polisle çatışarak bir polis karakolunu ateşe verdi ve birçok kamu kuruluşuna zarar vermek için saldırıda bulundu.

Şiddet eylemleri, 3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent gibi birçok İngiliz kentinde devam etti. Bu şehirlerde, göçmenlere ait iş yerleri, camiler ve polis araçları hedef alındı. 92 aşırı sağcı kişi gözaltına alındı.

Süreç içinde kentlerde aşırı sağcıların düzenlediği eylemler, karşıt görüşlü gruplarla çatışmalara yol açarken, çeşitli yerlerde yaşanan bıçaklı saldırılar, olayların büyümesine katkıda bulundu. Olayların sona ermesi için polisin yeniden toplanmayı yasaklaması ise güvenliği sağlamak adına bir önlem olarak öne çıktı.

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