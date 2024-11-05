Kuzey Kıbrıs ve Kırgızistan İlişkileri Gelişiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan İlişkilere Vurgu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini ziyaretinde, Kırgızistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik, ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişimine dair memnuniyetini dile getirdi.

Ziyarette Dikkat Çeken Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretinde kendisine eşlik eden Tatar, programda yaptığı konuşmada, "Kırgızistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik, ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi memnun edecektir." ifadesini kullandı.

Fahri Doktora Tevdi Töreni

Tatar, Aralık 2023'te Kırgızistan'ı ziyaretinde kendisine Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde fahri doktora diplomasının verileceğini hatırlatarak, "Hep o günden bugüne gönlümüz sizinle olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için sizlerin desteğini çok önemsediğimi belirtmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Mesajı

Üniversiteye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği destekten dolayı hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlişkilerin Gelişimi

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan ile Türkiye’nin ilişkilerinin giderek daha da güçlendiğini memnuniyetle gözlemlediğini belirtti.