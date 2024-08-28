Kuzey Kore, 25 BM Personelinin Ülkeye Girişini Hala Reddetti

Kuzey Kore, BM Personelinin Girişini Engelliyor

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'in (BM) atadığı Mukim Koordinatör Joe Colombano da dahil olmak üzere 25 uluslararası personelin ülkeye girişini mart ayından beri engelliyor.

Giriş Yasağı Devam Ediyor

Yonhap ajansının haberine göre, Colombano ve diğer BM çalışanları, Devletin sınırlarına alınmıyor. BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi, Kuzey Kore hükümetiyle işbirliği yapmak için uluslararası çalışanların girişine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

İşbirliği İhtimali

Açıklamada, Kuzey Kore ile BM arasında bir mutabakat sağlanması durumunda işbirliği faaliyetlerine devam edileceği vurgulandı. Kuzey Kore'de şu anda yaklaşık 50 yerel BM çalışanı mevcut bulunurken, 25 uluslararası personel hala onay beklemektedir.

Böylesi bir durum, uluslararası işbirliği ve yardım projeleri açısından endişe verici bir tablo çizmektedir.