Kuzey Kore'den Japonya'ya Füze Uyarısı: Kyushu Adası Tehlikede

Kuzey Kore Japonya’yı Uyardı

Kuzey Kore, Japonya’yı, Kyushu Adası’na uzun menzilli karadan gemiye güdümlü füze konuşlandırmaması konusunda uyardı. Kuze Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Japonya Çalışmaları Enstitüsü'nden gelen değerlendirmelere yer verildi.

Füze Planı ve Gerilim Artışı

Açıklamada, Japonya'nın yerli üretim Tip-12 karadan gemiye güdümlü füzelerinin geliştirilmiş versiyonunu, Kuzey Kore ve Çin kıyılarını kapsayacak şekilde Kyushu Adası’na konuşlandırma planının, 'karşı saldırı kabiliyeti' kazanma amacı taşıdığı ifade edildi. Bu durumun, Kuzeydoğu Asya’da yeni bir askeri çatışmanın kıvılcımını ateşleyebileceği ve gerilimi artırabileceği vurgulandı.

Japonyanın Geçmişine Dikkat Çekiliyor

Açıklamada, Japonya'nın saldırganlık tarihine atıfta bulunularak, 'geçmişteki savaş suçlarını tekrarlama olasılığının yüksek olduğu' belirtildi. Ayrıca, Japonya’nın hareketlerinin onu, bölgedeki ülkelerin ortak hedefi haline getireceği kaydedildi.

Askeri İşbirlikleri ve Hazırlıklar

Japonya'nın, 'karşıdan gelen tehditlere karşı hazırlık' olarak tanımladığı bu hamlelerin, önleyici saldırı yeteneklerini artırma, ABD ile askeri ittifakını güçlendirme ve NATO ile işbirliği kurma gerekçelerini gizlediği eleştirileri de dile getirildi.

Basında yer alan bilgilere göre, Japonya'nın Mart 2026 itibarıyla Kyushu Adası’na yerli üretim uzun menzilli füzelerin konuşlandırılması planlandığı ifade ediliyor.