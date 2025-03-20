Kuzey Kore'den Japonya'ya Füze Uyarısı: Kyushu Adası Tehlikede

Kuzey Kore, Japonya'nın Kyushu Adası'na füze konuşlandırmama çağrısı yaptı, gerilim tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:26
Kuzey Kore'den Japonya'ya Füze Uyarısı: Kyushu Adası Tehlikede

Kuzey Kore Japonya’yı Uyardı

Kuzey Kore, Japonya’yı, Kyushu Adası’na uzun menzilli karadan gemiye güdümlü füze konuşlandırmaması konusunda uyardı. Kuze Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Japonya Çalışmaları Enstitüsü'nden gelen değerlendirmelere yer verildi.

Füze Planı ve Gerilim Artışı

Açıklamada, Japonya'nın yerli üretim Tip-12 karadan gemiye güdümlü füzelerinin geliştirilmiş versiyonunu, Kuzey Kore ve Çin kıyılarını kapsayacak şekilde Kyushu Adası’na konuşlandırma planının, 'karşı saldırı kabiliyeti' kazanma amacı taşıdığı ifade edildi. Bu durumun, Kuzeydoğu Asya’da yeni bir askeri çatışmanın kıvılcımını ateşleyebileceği ve gerilimi artırabileceği vurgulandı.

Japonyanın Geçmişine Dikkat Çekiliyor

Açıklamada, Japonya'nın saldırganlık tarihine atıfta bulunularak, 'geçmişteki savaş suçlarını tekrarlama olasılığının yüksek olduğu' belirtildi. Ayrıca, Japonya’nın hareketlerinin onu, bölgedeki ülkelerin ortak hedefi haline getireceği kaydedildi.

Askeri İşbirlikleri ve Hazırlıklar

Japonya'nın, 'karşıdan gelen tehditlere karşı hazırlık' olarak tanımladığı bu hamlelerin, önleyici saldırı yeteneklerini artırma, ABD ile askeri ittifakını güçlendirme ve NATO ile işbirliği kurma gerekçelerini gizlediği eleştirileri de dile getirildi.

Basında yer alan bilgilere göre, Japonya'nın Mart 2026 itibarıyla Kyushu Adası’na yerli üretim uzun menzilli füzelerin konuşlandırılması planlandığı ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Geleneksel LÖSEV İftarı Düzenlendi
2
Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında 9 Yaralı
3
KADEM, BM'de Yapay Zeka ve Kadın Paneli Düzenledi
4
Yalova Valiliği'nden Sahipsiz Köpek Saldırısına İlişkin Açıklama
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in İhlalleri İçin Tarih Önünde Hesap Verecekler"
6
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Hedefimiz, Suriye'nin asla iç savaşa dönmemesini sağlamaktır"
7
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İBB'yi Ziyaret Etti

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!