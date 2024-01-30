Kuzey Kore'den yeni atak: Hong Kong ile Libya büyükelçilikleri kapatıldı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Kuzey Kore'nin yabancı ülkelerdeki diplomatik temsilciliğini azalttığını söyledi. Yonhap'a konuşan yetkili, Kuzey Kore'nin Hong Kong ve Libya'da bulunan büyükelçiliklerini kapatma kararı aldığını bildirdi.

Kuzey Kore, yabancı ülkelerdeki diplomatik temsilciliğini azaltmaya devam ediyor. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kuzey Kore son aylarda 9 ülkedeki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldı. Buna göre, Kuzey Kore'nin yabancı ülkelerdeki diplomatik misyon sayısı 53'ten 44'e geriledi. Kuzey Kore, Angola, Uganda, Bangladeş, Nepal, İspanya, Senegal ve Gine'nin yanı sıra Hong Kong ve Libya'daki büyükelçiliklerini de kapattı.

Kuzey Kore'nin, bazı ülkelerdeki büyükelçiliklerini kapatmasının, ülkeye uygulanan küresel yaptırımların yol açtığı ekonomik zorluklarla ilgili olduğunu düşünen Güney Kore'ye karşın; Pyongyang yönetimi, Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, yeni diplomatik misyonlar açıp kapattığını, bunun da 'değişen küresel ortam ve ulusal dış politika gereği' olduğunu belirtmişti.

SENEGAL VE GİNE BÜYÜKELÇİLİKLERİNİ KAPATTI

Yakın bir tarihte Kuzey Kore'nin Senegal ve Gine büyükelçiliklerini kapattığı bilgisine ulaşılmıştı. Bu ülkelerden önce ise Angola, Uganda, Bangladeş, Nepal ve İspanya'daki büyükelçilikler de sırası ile kapatılmıştı.

Kuzey Kore'nin adım adım büyükelçilikleri kapatma haberleri ise dünya geneli için diğer ülkelerin kendisine yönelik küresel yaptırımlardan kaynaklı ekonomik sorunların yaşandığının habercisi olarak düşünüldü.