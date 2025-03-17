Kuzey Kore, G7 Ülkelerinin Nükleer Silah Çağrısına Tepki Gösterdi

Kuzey Kore, G7 ülkelerinin Pyongyang yönetiminin tüm nükleer silah, kitle imha silahları ve balistik füze programlarından vazgeçmesi çağrısına sert bir tepki gösterdi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, G7'nin ortak açıklamasına yanıt verdi.

Açıklamada, G7 ülkelerinin Pyongyang'ın nükleer silah ve balistik füze programlarından vazgeçme çağrısına karşılık, Kuzey Kore'nin dış tehditlere karşı olan nükleer kapasitesini artırmayı sürdüreceği vurgulandı. Bu programların, ülkenin egemenlik hakkı olduğu ifade edilirken, G7 ülkelerinin caydırıcılık teklifi ve nükleer paylaşım adı altında yasa dışı ve kötü niyetli nükleer silahların yayılmasına odaklandığı öne sürüldü.

Ayrıca, G7 ülkeleri küresel barışı tehdit etmekle suçlandı. Kanada'da gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı bağlamında yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kore'den ilgili tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun olarak nükleer silah, diğer kitle imha silahları ve balistik füze programlarından vazgeçmesi istendi.