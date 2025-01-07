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Kuzey Kore, İsrail'in Gazze'deki Katliamını Kınadı

Kuzey Kore, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini 'eşi benzeri görülmemiş' olarak değerlendirerek sert bir kınama yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:35
Kuzey Kore, İsrail'in Gazze'deki Katliamını Kınadı

Kuzey Kore'den Sert Tepki

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik uyguladığı "katliamı" kınadı. Bakanlık, İsrail ordusu tarafından işlenen insan hakları ihlallerinin "eşi benzeri görülmemiş" bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

Uluslararası Toplumda Tepki

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayınlanan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin detaylar verildi. Açıklamada, Gazze'deki durumun uluslararası toplumda öfke yarattığına dikkat çekildi.

İsrail'in bir gazetesinin, ordunun gizli bir şekilde terörist olarak nitelendirdiği Filistinlileri öldürdüğünü ve cesetleri ortadan kaldırdığını ortaya çıkardığı belirtildi.

Siyonizm ve Tarihsel Paralellikler

Açıklamada, Hitler'in politikalarına atıfta bulunularak, "Siyonist katillerin bunlardan hiçbir farkı yoktur." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde hala gömülemeyen çok sayıda cesedin bulunduğuna işaret edildi.

Son olarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik acımasız katliamının durdurulması için "dirençli bir mücadele" yürütmenin ve dünya barışını savunmanın zamanı geldiği vurgulandı.

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