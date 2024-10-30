Kuzey Kore Kasım'da ICBM Fırlatabilir

Kuzey Kore'nin Füze Testi Hazırlıkları

Kuzey Kore'nin, kasım ayında kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatma konusunda son hazırlıklarını yaptığı iddia ediliyor.

Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansı'nın Bilgileri

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) yetkilileri, ulusal mecliste milletvekillerine brifing verdi. Bu brifingden sonra konuşan milletvekilleri, Kuzey Kore'nin bu ay içerisinde bir füze denemesi gerçekleştirebileceğini öne sürdü.

Fırlatmanın Zamanlaması ve Hazırlık Aşamaları

Milletvekilleri, Kuzey Kore'nin 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD seçimleri öncesi veya sonrasındaki bir tarihte Punggye-ri sahasından ICBM fırlatabileceğini ifade etti. Hazırlıkların "neredeyse tamam" olduğu bilgisi de paylaşıldı ve mobil fırlatma rampasının "belirli bir bölgeye" konuşlandırıldığı belirtildi.

Teknoloji Testi ve Yönlendirme

Kuzey Kore'nin bu fırlatmayla birlikte, "atmosfere yeniden giriş" teknolojisini test etmeyi amaçladığı kaydedildi. Japonya'nın Kyodo haber ajansı, yeni füze denemesinin zamanlamasının Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından belirleneceğine dair inanç olduğunu aktardı.

Geçmiş Füze Denemeleri

Kuzey Kore, şimdiye kadar Punggye-ri sahasından 2006, 2009, 2013 ve 2017'de birer, 2016'da ise iki adet nükleer deneme gerçekleştirdi. Menzili 5 bin 500 kilometreyi aşan balistik füzeler, "kıtalar arası" olarak tanımlanıyor ve bu füzeler genellikle nükleer saldırılar için tasarlanmıştır.