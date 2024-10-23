Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Nükleer Caydırıcılık Vurgusu

Kuzey Kore'den Nükleer Caydırıcılık Çağrısı

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer kapasitesini güçlendirme gerekliliğini vurgulayarak, "caydırıcılığın artırılması" çağrısında bulundu. Seul merkezli Yonhap ajansının bildirisine göre, Kim bu açıklamayı, yeri belirtilemeyen füze üslerinin denetlenmesi sırasında yaptı.

ABD Tehditine Yanıt

Kim, ABD'nin stratejik nükleer araçlarının, Kuzey Kore'nin güvenlik koşulları açısından "artan bir tehdit" oluşturduğunu savunarak, caydırıcılığın kritik bir öncelik olduğunu ifade etti. "Uzun vadeli tehditler, (Kuzey Kore'nin) savaş caydırıcılığını daha belirgin bir şekilde güçlendirmesini ve nükleer güçlere karşı kapsamlı ve katı bir karşı eylem duruşu sergilemesini acilen gerektirmekte," dedi.

Askeri Tesislerin Gözden Geçirilmesi

Denetimler sırasında, fırlatma tesislerinin temel işlevleri ve kriz anındaki hazırlıkları üzerine değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı. Nükleer gerilimlerin yükselmesi, önümüzdeki Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD seçimleriyle birlikte daha da artabilir; bu noktada, Kuzey Kore'nin uranyum tesislerini uluslararası arenaya sunma ihtimali ve balistik füze denemeleri gibi eylemler, gerilimi tırmandırabilir.