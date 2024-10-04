Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Nükleer Tehdit

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Sert Açıklama

Kuzey Kore'nin üst düzey yöneticisi Kim Jong-un, Güney Kore tarafından gerçekleştirilebilecek olası bir askeri müdahale karşısında, nükleer silahlar da dahil olmak üzere tüm askeri güçlerini tereddüt etmeden kullanacaklarını duyurdu.

Askeri Birliklere Ziyaret

Kim, 2 Ekim'de özel harekat kuvvetleri tarafından oluşturulan bir askeri birliği ziyaret ederken bu açıklamaları yaptı. Ziyaret sırasında, ülkesinin egemenliğine yönelik herhangi bir tehdidin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Tehditlere Yanıt

Kim, eğer Güney Kore kuvvetleri ülkesine saldırıyla geçerse, bunun sonuçlarının felaket olacağını belirtti. Ona göre, bu tür bir eylem, Güney Kore'nin tamamen yok olmasıyla sonuçlanabilir.

Güney Kore'den Cevap

Öte yandan, Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol, 1 Ekim'de yaptığı bir açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanmayı denemesi durumunda bunun Kim yönetiminin sonunu getireceğini ifade etti. Yoon, bu tür bir girişimin Kore-ABD ittifakının güçlü ve kararlı tepkisiyle karşılaşacağını belirtti.