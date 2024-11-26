Kuzey Kutbu'ndaki Buzul Erimesi, Ekosistemi Tehdit Ediyor

Kuzey Kutbu'ndaki Buzul Erimesi: Çevresel Tehditler ve Çözümler

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İnce, Kuzey Kutbu'na yakın Sibirya ve Arktik bölgelerinde donmuş toprakların erimesinin, birçok alanda ciddi sorunlar yarattığını açıkladı. Orman yangınları, enerji güvenliği ve geri dönüştürülemeyen kimyasal maddelerin su ve toprağı kirletmesi gibi etkiler, erimenin başlıca sonuçları arasında yer alıyor.

İklim Değişikliği ve Küresel Etkileri

Prof. Dr. İnce, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliği etkilerinin izlenmesi için başlattığı “Arktik Bölgesinde Sürdürülebilir Arazi Kullanım Yönetimi” projesinin bilimsel direktörü. İnce, iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu'nu en çok etkileyen alan olduğunu belirtti.

Eriyen buzul tabakalarının çözülmesi, daha fazla yeşil alan oluşumuna neden oluyor. Ancak bu yeşil alanlar, çürümüş organik yapıların biyolojik olarak parçalanması ile karbondioksit ve metan gazlarının salınımını artırarak küresel ısınmayı hızlandırıyor.

Orman Yangınları ve Tehlikeli Metaller

Isınmanın sonucunda, özellikle yaz aylarında Sibirya'da sıcaklıklar 25-30 dereceyi bulabiliyor, bu durum büyük orman yangınlarının baş göstermesine sebep oluyor. Ayrıca, eriyen toprakların cıva gibi ağır metallerin ortaya çıkmasına ve bu metallerin su kaynaklarını kirletmesine yol açtığını kaydeden İnce, bataklıklaşma sürecinin yapıların güvenliği için ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Ekosistem Tahribatı ve Tarımsal Alan Kaybı

Kuzey Kutbu'nda tarımsal alanların azalması sonucunda yaklaşık 4 milyon insanın olumsuz etkilendiği tahmin ediliyor. Bu durum, gıda güvenliği ve suya erişim konularında ciddi sıkıntılara yol açıyor.

Geleceğe Yönelik Önlemler

Prof. Dr. İnce, iklim değişikliğinin sonucunda Kuzey Kutbu bölgesindeki flora ve faunanın da olumsuz etkilendiğini belirterek, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve temiz enerji kaynaklarına yönelmenin önemine dikkat çekti. “Fosil yakıtlara artık dur demenin zamanı geldi” diyen İnce, rüzgar, güneş ve su kaynaklarından elde edilen temiz enerjilerin kullanılmasının gerekliliğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.