Kuzey Makedonya 34. Bağımsızlık Yılını Üsküp'te Kutladı

Filarmoni Salonu'nda devlet töreni

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin bağımsızlığının 34. yıl dönümü resmi törenle anıldı. Tören, hükümet tarafından başkentteki Filarmoni Salonu'nda düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Başbakan Hristijan Mickoski, Meclis Başkanı Afrim Gashi ile üst düzey devlet yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Mickoski konuşmasında bağımsızlığı "fedakarlık, mücadele ve bu kutsal topraklara duyulan bir sevda" olarak tanımladı. Bağımsızlığın atalarından kendilerine kalma bir miras ve gelecek nesillere verilmiş bir yemin olduğunu vurgulayarak birlik çağrısında bulundu.

Mickoski ayrıca, "8 Eylül sıradan bir tarih değil, asla bir tesadüf değil, Avrupa'nın küçük milletlerinden birinin susuzluğunun devamı ve o milletin verdiği nice mücadelenin sonucudur." dedi ve ülkenin önceliğinin Avrupa entegrasyonu olmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede 8 Eylül 1991'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunda, halkın %95,3'ü ülkenin bağımsızlığı lehine oy kullanmıştı.

